18 ЯНВАРЯ 2017 11:42 СРЕДА
Новости
10:23 | 18 января
Саратовцы готовы пользоваться платными парковками
09:41 | 18 января
Лотереи зафиксировали выигрыш в 54 млн рублей перед Новым годом
08:56 | 18 января
Подведены итоги Теста по истории Отечества
08:12 | 18 января
Полицейские призывают: «Пристегни самое дорогое!»
18:43 | 17 января
Пружины перестали быть обязательным наполнителем матраса
16:51 | 17 января
В Саратовской области определены 43 места для Крещенских купаний
16:05 | 17 января
Саратовцы увидят более 300 фотографий Гималаев и Тибета
15:21 | 17 января
Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады по физике
14:40 | 17 января
В национальном парке «Хвалынский» появятся лани и пятнистые олени
13:56 | 17 января
Для школьников и студентов проведут кинобеседы о революции и войне
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратовцы увидят более 300 фотографий Гималаев и Тибета

Новости / Культура
Саратовцы увидят более 300 фотографий Гималаев и Тибета


18 января в здании Радищевского музея на Первомайской состоится открытие выставки художественных фотографий «Гималаи. Тибет».

Как сообщили в музее, данная выставка является уникальным научно-творческим проектом, созданным сотрудниками Международной общественной организации «Центр духовной культуры» (Самара) во главе с ее президентом Юрием Родичевым. Юрий Егорович - бессменный руководитель более двадцати экспедиций в Центральные Гималаи, главный оператор, а также автор большинства фоторабот.

"В экспозиции представлено 304 фотографии, сделанных во время высокогорных экспедиций по Гималаям и Тибетскому нагорью за двенадцать лет. На снимках - пейзажи горных массивов, панорамы городов Катманду и Лхаса, улочки отдаленных селений. Фото жителей Тибета, Непала, королевства Ло, сделанные в моменты труда и отдыха, дают зрителю представление о жизни высокогорных народов, обычаях и традициях, культуре. Несомненным украшением выставки являются снимки, на которых запечатлены пещеры отшельников вдоль отдаленных горных троп, древние монастыри и улицы города Ло Монтанг – столицы королевства Ло.

Центральное место на выставке занимают пейзажи высочайших вершин. И первая из них – Джомолунгма (Эверест). Со стороны Тибетского нагорья, ближайшим пиком к Джомолунгме является гора Лакпа Ри. Ее наивысшая точка отстоит от вершины Эвереста примерно на 5 километров, высота Лакпа Ри – 7024 метра. С этой вершины в 2003 году экспедицией МОО «ЦДК» сделан первый профессиональный снимок величайшей вершины земного шара с северной стороны", - отмечается на официальном сайте Центра духовной культуры.

Фото http://mcdk.org