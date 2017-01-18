Саратовцы увидят более 300 фотографий Гималаев и Тибета

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Как сообщили в музее, данная выставка является уникальным научно-творческим проектом, созданным сотрудниками Международной общественной организации «Центр духовной культуры» (Самара) во главе с ее президентом Юрием Родичевым. Юрий Егорович - бессменный руководитель более двадцати экспедиций в Центральные Гималаи, главный оператор, а также автор большинства фоторабот."В экспозиции представлено 304 фотографии, сделанных во время высокогорных экспедиций по Гималаям и Тибетскому нагорью за двенадцать лет. На снимках - пейзажи горных массивов, панорамы городов Катманду и Лхаса, улочки отдаленных селений. Фото жителей Тибета, Непала, королевства Ло, сделанные в моменты труда и отдыха, дают зрителю представление о жизни высокогорных народов, обычаях и традициях, культуре. Несомненным украшением выставки являются снимки, на которых запечатлены пещеры отшельников вдоль отдаленных горных троп, древние монастыри и улицы города Ло Монтанг – столицы королевства Ло.Центральное место на выставке занимают пейзажи высочайших вершин. И первая из них – Джомолунгма (Эверест). Со стороны Тибетского нагорья, ближайшим пиком к Джомолунгме является гора Лакпа Ри. Ее наивысшая точка отстоит от вершины Эвереста примерно на 5 километров, высота Лакпа Ри – 7024 метра. С этой вершины в 2003 году экспедицией МОО «ЦДК» сделан первый профессиональный снимок величайшей вершины земного шара с северной стороны", - отмечается на официальном сайте Центра духовной культуры.Фото http://mcdk.org