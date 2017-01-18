Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады по физике
О своем участии заявили 70 школьников.
Как сообщили в министерстве образования области, олимпиада пройдет в два этапа. Сегодня ребятам предстояло решить теоретические задания, 19 января их ждут практические задачи. Оценивать школьников будут преподаватели Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского.
Попробовать свои силы в региональном этапе олимпиады могут участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов, а также школьники, которые стали победителями и призерами регионального этапа в прошлом учебном году. Всего о своем участии заявили 70 человек.
Победители будут соревноваться со своими сверстниками на всероссийском этапе.
Фото http://learn-physics.narod.ru