В национальном парке «Хвалынский» появятся лани и пятнистые олени

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По информации комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области, в настоящий момент хозяйство выполняет важную задачу экологического просвещения всех слоев населения и помогает формировать бережное отношение к природе. В течение года его посещают более 20 тысяч посетителей со всех уголков области, а также из других регионов страны.На сегодняшний момент в 50 вольерах проживает 160 различных зверей и птиц. Среди них, енотовидные собаки, кабаны, степные волки, белки, лисица, еноты, пони, лошади, также многочисленные птицы: орел- могильник, орлан белохвост, сова, фазаны, филины и многие другие. Условия для проживания животных комфортные, свидетельством этого служит многочисленное потомство, которое появилось на территории хозяйства.В ближайшее время в хозяйство «Теремок» планируется заселение ланей и пятнистого оленя, в дальнейшем появятся серые куропатки, перепела, европейские косули, благородные олени и другие охотничьи животные Саратовской области.Фото http://pp.vk.me