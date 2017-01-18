Для школьников и студентов проведут кинобеседы о революции и войне

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По информации учреждения, основу этих мероприятий составляют новые и ставшие классикой фильмы военной тематики, находящиеся в фильмофонде киновидеоцентре. По мнению организаторов, именно такие кинопроизведения позволяют узнавать новую информацию об известных исторических событиях государства, позволяют подрастающему поколению быть эрудированными и культурно образованными.Целый ряд мероприятий для школьников и студентов будет представлен в киновидеоцентре в феврале. В их числе «Герои революции» (о событиях, посвященных 100-летию февральской революции), «Я принес для отчизны славу, а для памяти – ордена» (о разгроме немецко-фашистских войск под Сталинградом), «Юные герои «сороковых, пороховых» (о юных героях в честь Дня памяти юного героя-антифашиста), «Держава армией крепка» - (о судьбах воинов-интернационалистов), «День молодого бойца» (для учащихся начальных классов), «Большому кораблю – большое плавание» (для учащихся среднего звена) и «Герои Отчизны» (для учащихся старшего звена и студентов) ко Дню защитников Отечества.После кинобеседы учащиеся общеобразовательных школ и студенты смогут посмотреть следующие художественные фильмы: «Дорога к Сталинграду» (6+), «Правнуки» (16+), «Рябиновый вальс» (16+), «Зимнее утро» (0+), «Жила была девочка» (12+), «Это было в разведке» (12+) и другие.Фото http://img1.ubr.ua