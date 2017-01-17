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На сельхозрынке в Юбилейном будут продавать дичь

Новости / АПК
На сельхозрынке в Юбилейном будут продавать дичь


На торговых площадках Саратова и муниципальных районов области продолжаются сельскохозяйственные ярмарки.

По информации регионального минсельхоза, в минувшую субботу, 14 января, в областном центре торговля разворачивалась на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в пос. Солнечный, а также в Заводском районе на пересечении улиц Пензенской и Томской.

На сельхозрынке в Юбилейном реализовывалась продукция от 134 товаропроизводителей из 30 районов области.

К реализации было предложено 11,9 тонны мяса, в том числе 6,7 тонны говядины, 4,6 тонны свинины, 670 кг баранины, 8,7 тонн молочной продукции, более 60 тыс. штук яиц, более 1,5 тонн мяса птицы, 3,5 тонн рыбы, 5,1 тонны хлебобулочных и макаронных изделий, 4 тонны колбасных изделий, 2,2 тонны муки, 0,62 тонны крупы, и другие продукты питания. Для ассортимента торговли предложены 1,1 тонны картофеля, 4,5 тонны плодоовощной продукции.

В настоящее время ведется подготовка по организации реализации на рынке мяса дичи.

Фото http://static.guntact.ru