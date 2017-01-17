В Саратовской облсасти прозвучит сигнал "Внимание всем!"
Завтра, 17 января, в регионе пройдет техническая проверка системы оповещения.
По информации регионального управления МЧС, с 15.30 до 16.00 с целью проверки работоспособности системы кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала "Внимание всем!". После этого по средствам радио и телевещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной технической проверки.
В период проведения технической проверки средств оповещения населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры на каналы местных телестудий и выслушать сообщение, передаваемое Главным управлением МЧС России по Саратовской области.
Фото http://nord-news.ru