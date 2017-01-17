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В Пугачеве открылся современный кинотеатр на два зала

Новости / Культура
В Пугачеве открылся современный кинотеатр на два зала


Культурный объект создан в рамках федеральной программы, предусматривающей государственную поддержку по выделению средств на развитие кинотеатров в различных городах страны.

По информации министерства культуры области, в новом кинотеатре – два зрительных зала. Один рассчитан на 250 посадочных мест, другой – на 91. Все сделано с соблюдением требований безопасности и современных стандартов, залы оснащены камерами видеонаблюдения и автоматической противопожарной системой.

Здесь также имеются места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них организован свободный проход в кинозал.

Теперь любители кино могут познакомиться со всеми выходящими в мировой прокат фильмами в формате 2 и 3Д, не покидая пределов Пугачева. За первые девять дней нового года этой возможностью воспользовались около 2 тысяч зрителей.

Фото http://kubantv.ru