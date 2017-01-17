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Более 2,5 тысяч жителей Саратова примут участие в Крещенских купаниях

Новости
Более 2,5 тысяч жителей Саратова примут участие в Крещенских купаниях


МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, в Саратове традиционный обряд пройдет с 18 января 18.00 до 19 января 16.00 на Набережной Космонавтов у «Ротонды». В мероприятии планируется участие около 2,5 тыс. человек.

По всей области в специально организованных местах для купания в целях безопасности будут организованы дежурные посты сотрудников ГИМС, спасателей, полиции, медиков.

- Если вы планируете проведение обряда водосвятия, то это необходимо делать только в специально организованных местах, - отмечает начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Саратовской области Роман Сулейманов. - Запрещается купание детей без присмотра родителей или взрослых, нырять в воду непосредственно со льда, распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения. И что самое опасное - подъезжать к купели на автотранспорте.

Фото http://img.newc.info