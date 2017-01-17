В Саратове почтят память доктора Лизы
В храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» состоится лития памяти Елизаветы Глинки.
Напомним, что известный общественный деятель и правозащитница, директор организации "Справедливая помощь" погибла при крушении российского военного самолета ТУ-154 над Черным морем в Сочи. Сегодня, 16 января, в Москве на Новодевичьем кладбище состоятся ее похороны.
Сегодня же в 16 00 все неравнодушные жители Саратова смогут почтить память доктора Лизой. В храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» состоится лития в честь ее памяти. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Фото http://www.imperiyanews.ru