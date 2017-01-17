В Вольске открылся горнолыжный сезон

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По информации министерства по делам территориальных образований, перед началом торжественного открытия глава района Виталий Матвеев вместе с воспитанниками ДЮСШ спустился с горы на лыжах. Чуть позже спуск совершили и Дед Мороз со Снегурочкой, напомнившие, что Россия в этот день празднует еще один новогодний праздник – Старый Новый год.Для гостей горнолыжной базы в этот день пел народный коллектив «Лад», на открытом катке юных фигуристы показали свою мастерство.Согреться горячими напитками и обедом гости могли в двух кафе на территории базы, в которых с этого года не продаются алкоголь и сигареты.Фото http://img1.liveinternet.ru