Следователи просят откликнуться свидетелей ДТП в Петровском районе

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Напомним, что смертельное ДТП произошло 15 января после полуночи на участке автодороги Нижний Новгород - Саратов в Петровском районе. В результате столкновения автомобиля "Вольво" с полуприцепом, следовавшего из Пензы в Саратов, и минивена погибли 2 женщины и 5 мужчин. По данным СУ СКР по Саратовской области, все они являются гражданами стран СНГ.В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по данному факту. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании водителю, допустившему столкновение транспортных средств, меры пресечения.Следствие не исключает, что в момент дорожно-транспортного происшествия (непосредственно после него) в указанном районе проезжали автотранспортные средства. В связи с этим следственное управление СК России по Саратовской области обращается к водителям автомобилей, которые оснащены видеорегистраторами, проезжавшим 15 января в период с 1 часа до 2 часов 00 минут на данном участке автодороги, сообщить в Аткарский межрайонный следственный отдел или по телефонам 8 (845-55) 2-52-32, 2-71-01, 8-987-825-36-66 о наличии записей с видеорегистраторов за указный период времени.