Компенсация за оплату ЖКУ для льготников выплачивается ежемесячно
Министерство социального развития области обращает внимание граждан, что корректный расчет компенсации возможен при условии своевременного и полного внесения платы за потребленные услуги.
В министерстве напомнили, что с ноября 2016 года компенсация назначается и выплачивается ежемесячно. Авансовые платежи больше не производятся. Размер компенсации определяется по сведениям уполномоченных организаций о начисленных и оплаченных суммах за потребленные услуги.
Размер компенсации на ноябрь 2016 года определен по сведениям об оплате услуг, потребленных в августе. В декабре размер компенсации рассчитывается по сведениям за сентябрь, в январе - по сведениям за октябрь, в феврале - по сведениям за ноябрь, в марте по сведениям за декабрь, далее ежемесячно, за каждый последующий месяц соответственно.
Если сведения в платежных квитанциях граждан отличаются от переданной ресурсоснабжающими компаниями информации, граждане вправе обратиться в учреждение за перерасчетом компенсации по представленным документам. Количество таких обращений и их периодичность не ограничены.
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