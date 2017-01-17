Компенсация за оплату ЖКУ для льготников выплачивается ежемесячно

просмотров: 108

В министерстве напомнили, что с ноября 2016 года компенсация назначается и выплачивается ежемесячно. Авансовые платежи больше не производятся. Размер компенсации определяется по сведениям уполномоченных организаций о начисленных и оплаченных суммах за потребленные услуги.Размер компенсации на ноябрь 2016 года определен по сведениям об оплате услуг, потребленных в августе. В декабре размер компенсации рассчитывается по сведениям за сентябрь, в январе - по сведениям за октябрь, в феврале - по сведениям за ноябрь, в марте по сведениям за декабрь, далее ежемесячно, за каждый последующий месяц соответственно.Если сведения в платежных квитанциях граждан отличаются от переданной ресурсоснабжающими компаниями информации, граждане вправе обратиться в учреждение за перерасчетом компенсации по представленным документам. Количество таких обращений и их периодичность не ограничены.Фото http://gornoaltaysk.ru