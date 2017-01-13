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В консерватории прошел органный концерт для детей

Новости / Культура
В консерватории прошел органный концерт для детей


Мероприятие прошло в рамках проекта «Орган – в подарок детям».

По информации министерства образования области, сегодня в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова состоялся XXXIX благотворительный концерт «Новый год по-голландски» для учащихся государственных общеобразовательных организаций.

Для ребят выступили художественный руководитель старейшего европейского Международного органного фестиваля в городе Хаарлеме (Нидерланды), профессор Амстердамской консерватории Петер Оверкерк (орган), джазовое трио Сергея Ноздрина, иллюзионист Владимир Свечников, студенты Саратовской консерватории, театрального института, Саратовского областного колледжа искусств и обучающиеся детских школ искусств.

Фото http://trassae95.com