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Саратовцев приглашают покататься на тройках лошадей

Новости
Саратовцев приглашают покататься на тройках лошадей


В выходные для жителей и гостей города будут организованы гуляния на «Кумысной поляне».

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, 14 января в 11.30 в районе детского оздоровительного лагеря «Дубки» для посетителей парка будет организовано бесплатное катание на санях, запряженных тройкой лошадей. Детям будет предлагаться угощение в виде блинов с чаем.

Посетители также смогут покататься на двух конках-одиночках, ставшей в эту зиму визитной карточкой «Кумысной поляны».

На территории парка действуют два горнолыжные базы «Роща» и «Гора Вишневая», где будут выдаваться напрокат лыжи и сноуборды. Работают два подъемника, доставляющие посетителей на вершину Вишневой горы.

Желающим совершить лыжные прогулки и отдохнуть в природных условиях будут выдаваться лыжи. К их услугам – около десяти лыжных баз.

Кроме того, гости природного парка будут иметь возможность скатиться на снегоходах и тюбингах со снежных горок у агроцентра СГАУ им. Н.И. Вавилова (Королькова сада).

Фото http://cs6052.vk.me