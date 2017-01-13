Саратовцев приглашают покататься на тройках лошадей

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По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, 14 января в 11.30 в районе детского оздоровительного лагеря «Дубки» для посетителей парка будет организовано бесплатное катание на санях, запряженных тройкой лошадей. Детям будет предлагаться угощение в виде блинов с чаем.Посетители также смогут покататься на двух конках-одиночках, ставшей в эту зиму визитной карточкой «Кумысной поляны».На территории парка действуют два горнолыжные базы «Роща» и «Гора Вишневая», где будут выдаваться напрокат лыжи и сноуборды. Работают два подъемника, доставляющие посетителей на вершину Вишневой горы.Желающим совершить лыжные прогулки и отдохнуть в природных условиях будут выдаваться лыжи. К их услугам – около десяти лыжных баз.Кроме того, гости природного парка будут иметь возможность скатиться на снегоходах и тюбингах со снежных горок у агроцентра СГАУ им. Н.И. Вавилова (Королькова сада).Фото http://cs6052.vk.me