Регион получил около 30 миллионов рублей на развитие киноотрасли
Благодаря этому в течение 2017 года в Саратовской области откроются 4 модернизированных кинозала.
По информации областного методического киновидеоцентра, по итогам третьего этапа федерального конкурса Фонда кино на субсидирование технического переоснащения кинозалов в малых городах и районных поселках в конце декабря 2016 года муниципальные учреждения культуры пяти районов Саратовской области заключили договоры на получение денежных средств. В общей сложность область получила еще около 30 миллионов рублей на развитие киноотрасли.
Благодаря этому в течение 2017 года в Саратовской области откроются 4 модернизированных кинозала в муниципальных учреждениях культуры Аркадака, Балакова, Петровска и р.п.Алгай. Кроме этого, в Балашове будут открыты два частных кинозала при финансовой поддержке Фонда кино.
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