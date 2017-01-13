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В Ртищеве задержан серийный разбойник

Новости / ЧП
В Ртищеве задержан серийный разбойник


Вчера вечером 40-летний местный житель предположительно совершил три нападения на женщин.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, одной из жертв злоумышленника стала 24-летняя девушка. Мужчина поранил ей подбородок и открыто похитил 2 тысячи рублей.

Примерно в это же время неподалеку, тоже на улице, под угрозой ножа предположительно этот же человек открыто похитил сотовый телефон еще у одной молодой особы, а у другой прохожей, также приставив ей к лицу нож, требовал денег.

Все жертвы обратились в полицию, налетчика задержали по горячим следам. Похищенный телефон у него был изъят.

На данный момент по двум фактам возбуждены уголовные дела, решается вопрос о возбуждении третьего. Сообщается, что момент задержания мужчина пребывал в сильной степени алкогольного опьянения.

Фото http://primrep.ru