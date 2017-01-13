В Ртищеве задержан серийный разбойник
Вчера вечером 40-летний местный житель предположительно совершил три нападения на женщин.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, одной из жертв злоумышленника стала 24-летняя девушка. Мужчина поранил ей подбородок и открыто похитил 2 тысячи рублей.
Примерно в это же время неподалеку, тоже на улице, под угрозой ножа предположительно этот же человек открыто похитил сотовый телефон еще у одной молодой особы, а у другой прохожей, также приставив ей к лицу нож, требовал денег.
Все жертвы обратились в полицию, налетчика задержали по горячим следам. Похищенный телефон у него был изъят.
На данный момент по двум фактам возбуждены уголовные дела, решается вопрос о возбуждении третьего. Сообщается, что момент задержания мужчина пребывал в сильной степени алкогольного опьянения.
Фото http://primrep.ru