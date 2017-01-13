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В Саратовской области пройдет акция "Волге - чистые берега"

Новости
В Саратовской области пройдет акция "Волге - чистые берега"


Всего в Год экологии на территории региона запланировано проведение более 100 официальных мероприятий.

По информации министерства природных ресурсов и экологии области, с 19 мая по 1 октября на территории области будет реализовываться большой проект «Волге – чистые берега!». Впервые акция по очистке от мусора берегов реки была проведена в 2016 году по инициативе губернатора области Валерия Радаева. В Год экологии проект приобретает более масштабное воплощение, и теперь станет ежегодным.

Всего на территории области пройдут 15 экологических акций. Так, в апреле состоятся шесть из них: «Всероссийский день посадки леса», «Марш парков», эколого-просветительская акция «Аллея России» по созданию и благоустройству эколого-просветительских парковых зон в населенных пунктах и памятных местах, «Аллея выпускников» по посадке саженцев совместно со студентами вузов в зеленых зонах и лесопарках, «Родники ООПТ области» и акция по озеленению полупустынной климатической зоны Саратовской области в Александрово-Гайском районе.

Также на территории области запланировано проведение общероссийской акции по очистке водных объектов и их берегов. С мая по август будут проводиться акции «Хопру – чистые берега!» и «Чистое дно водоема». В расчистке дна водоемов области от старых сетей и прочего мусора примут участие любители-дайверы.

С 17 по 21 мая состоится студенческий научный форум «Охранять природу – значит охранять Родину», в рамках которого пройдут круглые столы по актуальным экологическим проблемам родного края, а также круглый стол на тему «Экология Волги: пути решения проблем».

Летом 2017 года запланированы еще две акции: «Чем мы дышим?» в июне и участие области во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» 25 августа.

22 сентября пройдет «Всероссийский день без автомобиля», в октябре – Всероссийская акция «Живи, лес!» и областная акция – «Лес для потомков».

На территории области в 2017 году планируется провести 19 экологических конкурсов, в том числе на «Лучшую школу года по экологии» и на «Самую экологичную пищевую упаковку среди предприятий пищевой промышленности области».

Также в 2017 году на территории области пройдут студенческая и школьная олимпиады, 4 выставки, 6 экологических фестивалей, 2 научных семинара, 8 конференций, из них 3 для школьников и 5 – для вузов, 4 цикла открытых и познавательных уроков, экологические десанты.

Фото http://f3.s.qip.ru