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ТЮЗ приглашает на дипломный спектакль "галковцев"

Новости / Культура
ТЮЗ приглашает на дипломный спектакль "галковцев"


26 января на Большой сцене Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоится премьера дипломного спектакля студентов 4 курса (курс народного артиста РФ А.Г.Галко) Театрального института Саратовской государственной консерватории (академии) им. Л.В. Собинова по пьесе Нила Саймона «Слухи».

Как сообщили в ТЮЗе, «Слухи» — уже второй спектакль этого курса на сцене театра: с весны 2016 года на Малой сцене идёт «Чайка» А.П.Чехова в их исполнении. Режиссер двух спектаклей - Режиссер – старший преподаватель кафедры мастерства актера СГК им.
Л.В.Собинова Артем Кузин. Он известен саратовским зрителям как артист и постановщик спектаклей ТЮЗа Киселева, среди которых «Черная курица, или Подземные жители», «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» и «Как найти дорогу к солнцу?», а также дипломные работы студентов СГК им. Л.В. Собинова прошлых лет (мастерская Александра Григорьевича Галко).

Сюжет «Слухов» строится вокруг неудавшегося праздника по случаю десятой годовщины свадьбы заместителя мэра Нью-Йорка. Когда в дом юбиляров прибывают первые гости, они оказываются перед запертой дверью. Перепуганные друзья проникают в дом, чтобы обнаружить, что вся прислуга исчезла, едва приступив к готовке банкета и побросав все продукты на кухне. Заместитель мэра уснул в своей комнате, наглотавшись снотворного с простреленным ухом, а его жены и вовсе нигде не видно. Пытаясь восстановить картину происшедшего, друзья перебирают последние слухи и строят догадки, а также стараются скрыть скандальную историю от постоянно прибывающих на праздник новых гостей.