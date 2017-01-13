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Следователи рассматривают три основные версии причин взрыва бытового газа в Саратове

Новости
Следователи рассматривают три основные версии причин взрыва бытового газа в Саратове

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По информации СУ СКР по Саратовской области, в настоящее время следователями в числе прочих рассматриваются три основные версии произошедшего. Согласно одной из них, трагедия могла произойти ввиду нарушений, допущенных со стороны соответствующих служб при обслуживании газового оборудования. Кроме того, не исключаются и возможные нарушения, допущенные при эксплуатации газового оборудования жильцами квартиры, в которой произошел взрыв. Вместе с тем, нельзя исключить и противоправные действия третьих лиц при монтаже газового оборудования.

- Следует отметить, что указанные версии являются первоначальными, каждая из них будет тщательным образом проверена, по результатам проведения следственных действия и судебных экспертиз в случае установления виновных лиц их действиям будет дана соответствующая правовая оценка, согласно нормам уголовного законодательства Российской Федерации, - пояснили в управлении.

Напомним, что 11 января в дневное время в квартире, расположенной на 3-м этаже дома на Московском шоссе Саратова, произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадало не менее 8 местных жителей, один человек погиб.