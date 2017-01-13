В Саратове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
14 января продукцию сельхозтоваропроизводителей области горожане смогут приобрести на продовольственной ярмарке на сельхозрынке в пос. Юбилейный, на пересечении улиц Пензенская и Томская в Заводском районе, на торговой площадке ТК «На Топольчанской в пос. Солнечный.
К реализации будет предложено мясо и мясопродукты, молочная продукция, мясо птицы, рыба, яйцо, мед, крупы, мука, овощи, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, новогодние ёлки.
В связи с проведением новогодних праздничных мероприятий работа ярмарки «выходного дня» на Театральной площади временно проводиться не будет.
Фото http://kubantv.ru