Житель Саратова стал лауреатом премии "Папа года"

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По информации организаторов, в 2016 году на конкурс поступило более 1000 заявок на участие из всех регионов России. Победители награждались в категориях «Отец-семьянин», «Отец-общественник» и «Лучшая организация». Отдельно были вручены призы в номинациях «Лучшему папе приемной семьи» и «Лучший Совет отцов».В итоге победителем в категории «Отец-семьянин» стал Эдуард Косиковский (Тверская область, дер. Ширкино), воспитывающий 18 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Папами года» в категории «Семьянин» также выбраны Бато Базаров (пгт. Агинское, Забайкальский край), Александр Горбунов (п. Новоорск, Оренбургская область), Сергей Малакеев (с. Баган, Новосибирская область).В категории «Общественный активист» звания «Папа года» удостоен наш земляк - Сергей Левит (г. Саратов). Кроме него также отмечены Александр Громов (г. Сокол, Вологодская область), Михаил Лысов (г. Нижний Новгород), Сергей Чернов (г. Пенза).В номинации «Лучшая организация» победил Благотворительный фонд «Дорога к дому» из Череповца. Фонд занимается социально-психологической поддержкой детей, родителей, профилактикой социального сиротства детей раннего возраста (0-3 лет), экстренной помощью несовершеннолетним.Специальный приз «Лучший папа приемной семьи» получил Роман Надеждин из г. Чебоксары.Награды победителям вручали председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты РФ Владимир Слепак и актриса Яна Поплавская.Фото http://cs636524.vk.me