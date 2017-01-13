Житель Саратова стал лауреатом премии "Папа года"
Церемония награждения всероссийской премией, учрежденной фондом «Отцовство» в 2014 году, прошла в Москве.
По информации организаторов, в 2016 году на конкурс поступило более 1000 заявок на участие из всех регионов России. Победители награждались в категориях «Отец-семьянин», «Отец-общественник» и «Лучшая организация». Отдельно были вручены призы в номинациях «Лучшему папе приемной семьи» и «Лучший Совет отцов».
В итоге победителем в категории «Отец-семьянин» стал Эдуард Косиковский (Тверская область, дер. Ширкино), воспитывающий 18 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Папами года» в категории «Семьянин» также выбраны Бато Базаров (пгт. Агинское, Забайкальский край), Александр Горбунов (п. Новоорск, Оренбургская область), Сергей Малакеев (с. Баган, Новосибирская область).
В категории «Общественный активист» звания «Папа года» удостоен наш земляк - Сергей Левит (г. Саратов). Кроме него также отмечены Александр Громов (г. Сокол, Вологодская область), Михаил Лысов (г. Нижний Новгород), Сергей Чернов (г. Пенза).
В номинации «Лучшая организация» победил Благотворительный фонд «Дорога к дому» из Череповца. Фонд занимается социально-психологической поддержкой детей, родителей, профилактикой социального сиротства детей раннего возраста (0-3 лет), экстренной помощью несовершеннолетним.
Специальный приз «Лучший папа приемной семьи» получил Роман Надеждин из г. Чебоксары.
Награды победителям вручали председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты РФ Владимир Слепак и актриса Яна Поплавская.
Фото http://cs636524.vk.me