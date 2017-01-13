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Директор ртищевского центра детского творчества подозревается в мошенничестве
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Директор ртищевского центра детского творчества подозревается в мошенничестве

Новости
Директор ртищевского центра детского творчества подозревается в мошенничестве


Возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Саратовской области, с 1 сентября 2015 года по 11 октября 2016 бывший директор МУ ДО «Центр детского творчества» в городе Ртищево фиктивно трудоустроила в данное учреждение свою знакомую на должность педагога дополнительного образования. Несмотря на то, что работница свои обязанности не выполняла, руководитель центра ежемесячно незаконно получала за нее заработную плату в виде оклада и стимулирующих выплат. В результате она незаконно получила около 150 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото http://kubantv.ru