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Двое жителей области получили срок за хранение и перевозку боеприпасов

Новости
Двое жителей области получили срок за хранение и перевозку боеприпасов


Вынесен приговор 30-летнему Сергею Шмадченко и 31-летнему Сергею Лежневу, которые были задержаны в марте прошлого года сотрудниками регионального УФСБ России при попытке транспортировки на личном автомобиле боеприпасов и взрывчатых веществ.

По информации пресс-службы управления, всего оперативниками было изъято 41 взрыватель ручных гранат дистанционного действия (УЗРГМ), 25 гранат Ф-1 и 3,7 кг тротилгексогена, предназначавшихся для дальнейшего сбыта.

Приговором суда Сергею Шмадченко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 1 месяц, Сергею Лежневу – 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.