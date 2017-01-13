Саратовцев предупреждают о непогоде
Ночью и днем 13 января в областном центре сохранятся гололедно-изморозевые отложения 11-34 мм, гололедица.
По информации Саратовского ЦГМС, 13 января в городе ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, слабый туман, сложные отложения, слабая метель, гололедица. Порывы ветра будут временами достигать 14 м/с.
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» предупреждает горожан, что возможно затруднение в движении транспорта, возникновение аварийных ситуаций, связанных с дорожно-транспортными происшествиями с участием как личного, так и общественного автотранспорта.
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