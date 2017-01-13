13 ЯНВАРЯ 2017 00:25 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 12 января
Двое жителей области получили срок за хранение и перевозку боеприпасов
16:19 | 12 января
Саратовцев предупреждают о непогоде
15:37 | 12 января
Житель Аркадакского района сознался в убийстве двух человек
14:54 | 12 января
В Саратове открыты центры приема помощи пострадавшим в результате ЧП на Московском шоссе
14:12 | 12 января
Пять команд представляют область на Международном фестивале «КиВиН-2017»
13:27 | 12 января
В московском издательстве вышла краеведческая книга об Аткарске
12:44 | 12 января
Двое саратовцев получили срок за покушение на мошенничество в особо крупном размере
12:01 | 12 января
В дни Рождественских Святок в Саратове пройдут вертепные представления
11:18 | 12 января
Дан старт работе официального сайта Года экологии
10:37 | 12 января
Из-за работ энергетиков перекрыто движение на Зарубина
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Житель Аркадакского района сознался в убийстве двух человек

Новости / ЧП
Житель Аркадакского района сознался в убийстве двух человек


46-летний мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, убийстве, а также умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога.

Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, утром 12 июня обвиняемый вместе с 51-летним знакомым распивали спиртные напитки на пастбище. Во время застолья старший мужчина стал оскорблять собутыльника. В ответ на это тот взял деревянную палку и зверски избил оскорблявшего. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Впоследствии обвиняемый, желая скрыть следы преступления, погрузил тело в ближайший водоем, отчленив топором конечности.

Спустя некоторое время родственники потерпевшего обратились в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении. Тело мужчины было обнаружено. Злоумышленника задержали.

В ходе расследования данного уголовного дела обвиняемый сознался в еще одном преступлении, которое совершил спустя две недели. Он убил жителя Аркадакского района 1939 года рождения, нанеся ему смертельный удар молотком в результате ссоры. Новое злодеяние он совершил также в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом вместе с телом потерпевшего. В результате пожара было уничтожено имущество на общую сумму свыше 550 тысяч рублей.

В ходе следствия злоумышленник признал вину в инкриминируемых ему деяниях в полном объеме. Возбужденное в отношении него уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото http://newsroom24.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru