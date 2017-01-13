Житель Аркадакского района сознался в убийстве двух человек

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Как сообщает СУ СКР по Саратовской области, утром 12 июня обвиняемый вместе с 51-летним знакомым распивали спиртные напитки на пастбище. Во время застолья старший мужчина стал оскорблять собутыльника. В ответ на это тот взял деревянную палку и зверски избил оскорблявшего. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Впоследствии обвиняемый, желая скрыть следы преступления, погрузил тело в ближайший водоем, отчленив топором конечности.Спустя некоторое время родственники потерпевшего обратились в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении. Тело мужчины было обнаружено. Злоумышленника задержали.В ходе расследования данного уголовного дела обвиняемый сознался в еще одном преступлении, которое совершил спустя две недели. Он убил жителя Аркадакского района 1939 года рождения, нанеся ему смертельный удар молотком в результате ссоры. Новое злодеяние он совершил также в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом вместе с телом потерпевшего. В результате пожара было уничтожено имущество на общую сумму свыше 550 тысяч рублей.В ходе следствия злоумышленник признал вину в инкриминируемых ему деяниях в полном объеме. Возбужденное в отношении него уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото http://newsroom24.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru