Пять команд представляют область на Международном фестивале «КиВиН-2017»
28-й фестиваль открылся 10 января в Сочи.
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, в течение нескольких дней в Гранд-отеле «Жемчужина» будут проходить отборочные туры фестиваля: непрерывный марафон выступлений различных команд КВН, из которых редакторы телевизионных лиг отберут претендентов на попадание в Гала-концерт. На данный момент зарегистрировано 640 команд.
Саратовскую область представляют пять команд: «Сборная СГУ», «Стоп, снято!», «Сборная Политеха», «Голливуд», «Сборная Эконома».
Фото http://www.omgtu.ru