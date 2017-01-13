В московском издательстве вышла краеведческая книга об Аткарске
Авторы издания «Аткарск. История и современность» - аткарские краеведы Владимир Игнатьев, Владимир Рыжов и Александр Сальников.
По информации министерства по делам территориальных образований, на 369 страницах издания раскрываются разные эпохи из жизни города: доисторические времена, средневековье, слобода пахотных солдат, участие аткарчан в Отечественной войне 1812 г., бурный рост конца XIX века, перипетии революции 1917 года, гражданская война и коллективизация, тыловые будни Великой Отечественной, развитие города в послевоенное время.
Главной идеей издания авторы видели раскрытие своеобразия Аткарской земли, местной культуры и местной истории, воскрешение из небытия и введение в культурный оборот давно забытых имен, событий, преданий, установление связи времени и традиций.
Книга также раскрывает и туристический потенциал Аткарского района. В издании приведены сведения об интересных местах района, памятниках природы, музеях и других достопримечательностях.
Сообщается, что часть тиража будет передана в библиотеки и школы Аткарского района, часть будет находиться в свободной продаже.
Фото http://www.vzsar.ru