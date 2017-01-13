Двое саратовцев получили срок за покушение на мошенничество в особо крупном размере

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в период с 1 марта по 15 июня2016 года Савинов, представляющийся руководителем одного из экспертных учреждений Саратова, незаконно требовал от генерального директора строительной фирмы передать ему через посредника 1,5 млн рублей. За это он обещал обеспечить подготовку экспертного заключения с положительным для фирмы результатом по проводимой экспертным учреждением комплексной судебной экспертизе, не имея фактической такой возможности. В случае отказа Савинов угрожал повлиять на вынесение экспертного заключения с негативным для фирмы результатом.В рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками следственного управления совместно с работниками регионального УФСБ, после получения денежных средств, Савинов и Пожидаев, выступавший посредником, были задержаны.Приговором суда Савинову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Пожидаеву – в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.Фото http://legalportal.ru