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В дни Рождественских Святок в Саратове пройдут вертепные представления

Новости / Культура
В дни Рождественских Святок в Саратове пройдут вертепные представления


Показы спектаклей будут организованы в рамках социокультурного проекта «Свет Вифлеемской звезды», инициатором которого выступил театр кукол «Теремок» при поддержке Саратовской епархии.

По информации организаторов, традиционный рождественский вертеп будет представлен в исполнении участников фольклорно-этнографического ансамбля «Забава» областного Дома работников искусств и певчих храма святителя Луки (Войно-Ясенецкого) исповедника.

16 января в 17:00 артисты «Забавы» разыграют вертепное представление для детей из многодетных, малообеспеченных семей города. Показ состоится в православном детском саду «Колосок». Также в январе зрителями вертепных представлений станут маленькие пациенты Клинической больницы имени С.Р.Миротворцева, воспитанники воскресных школ Саратова.

Фото http://cs629528.vk.me