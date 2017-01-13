В дни Рождественских Святок в Саратове пройдут вертепные представления
Показы спектаклей будут организованы в рамках социокультурного проекта «Свет Вифлеемской звезды», инициатором которого выступил театр кукол «Теремок» при поддержке Саратовской епархии.
По информации организаторов, традиционный рождественский вертеп будет представлен в исполнении участников фольклорно-этнографического ансамбля «Забава» областного Дома работников искусств и певчих храма святителя Луки (Войно-Ясенецкого) исповедника.
16 января в 17:00 артисты «Забавы» разыграют вертепное представление для детей из многодетных, малообеспеченных семей города. Показ состоится в православном детском саду «Колосок». Также в январе зрителями вертепных представлений станут маленькие пациенты Клинической больницы имени С.Р.Миротворцева, воспитанники воскресных школ Саратова.
Фото http://cs629528.vk.me