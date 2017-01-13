Дан старт работе официального сайта Года экологии
Минприроды России открыло доступ к разработанной официальной странице Года экологии в сети Интернет по адресу www.ecoyear.ru.
По информации министертва природных ресурсов и экологии области, официальный сайт Года экологии в России имеет лаконичный современный дизайн, полностью соответствующий его тематике.
Главная страница сайта содержит обновления новостного раздела и одновременно служит «коммуникационным узлом», информируя пользователя о структуре и контенте сайта.
Также на сайте предусмотрен интерактивный раздел «Карта мероприятий», который использует геонавигацию для отображения мероприятий Года экологии на карте России. При нажатии на метку, соответствующую конкретному мероприятию, открывается панель с описанием мероприятия. В настоящее время интерактивная карта находится в стадии наполнения.
Благодаря использованию новейшей технологии «отзывчивого дизайна», сайт Года экологии в России адаптирован к использованию на всех мобильных платформах и устройствах.