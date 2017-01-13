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Из-за работ энергетиков перекрыто движение на Зарубина
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Из-за работ энергетиков перекрыто движение на Зарубина

Новости / Новости ЖКХ
Из-за работ энергетиков перекрыто движение на Зарубина


Специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» убедительно просят автомобилистов и жителей города не приближаться к месту проведения работ и соблюдать меры предосторожности.

По информации пресс-службы компании, во время дежурного обхода был выявлен провал на дорожном полотне по ул. Зарубина (между ул. Рахова и Чапаева), который предположительно образовался в результате дефекта на подземном трубопроводе от Саратовской ТЭЦ-5. На место уже прибыла оперативная ремонтная бригада. В ближайшее время на участке пройдут земляные работы, по итогам которых специалисты установят точную причину провала. На время работ специальной техники автомобильная дорога на данном участке будет временно закрыта.

Энергетики не исключают возможное снижение параметров теплоснабжения у потребителей близлежащих домов.

Фото http://m.kubantv.ru