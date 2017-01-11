Полиция сообщает о двух фактах мошенничества в Петровске

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По информации ГУ МВД по Саратовской области, мошенники действовали по схожему сценарию. Так, жительнице Петровска 1942 года рождения на домашний телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее 25-летний проживающий в Саратове внук находится в полиции за драку и ему нужны деньги для решения вопроса. Пожилая женщина не поддалась на уловку преступников и обратилась в полицию. Так она выяснила, что с внуком все в порядке, ни им самим, ни в отношении него никаких противоправных действий не совершено.Другая пожилая женщина телефонному мошеннику поверила. Позвонивший 77-летней пенсионерке неизвестный сообщил, что ее 44-летний сын попал в полицию и для решения вопроса ему необходимы деньги, после чего женщина передала 11 тысяч рублей выступившей курьером незнакомке.По обоим фактам проводится проверка.Фото http://mir.karelia.ru