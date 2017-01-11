В результате взрыва в многоэтажке пострадали семь человек
Ситуация с оказанием им медицинской помощи находится на контроле министерства здравоохранения области.
Как сообщили в минздраве, всего в результате происшествия в доме на Московском шоссе пострадали 7 человек: 5 взрослых и 2 детей. Среди пострадавших 1 человек, мужчина 1979 г.р., получил тяжелые ожоги тела, он госпитализирован в региональный центр комбустиологии. Еще 4 взрослых и двое детей 8-ми и 12-лет получили отравления продуктами горения, состояние их здоровья оценивается как средней степени тяжести. На месте амбулаторная помощь потребовалась 4 жителям, которые обратились к медикам в связи с повышенным давлением.
Для оказания медпомощи на место ЧП незамедлительно прибыли 7 бригад регионального Центра медицины катастроф и Саратовской городской станции скорой медицинской помощи.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, всего из дома было эвакуировано 11 челоек, в том числе двое детей. Для них организованы пункты временного размещения в спорткомплексе «Салют» и профилактории «Салют».
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