В Саратовской области создадут региональный центр поддержки экспорта

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По информации комитета инвестиционной политики и имущественных отношений области, в июне прошлого года на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Валерий Радаев подписал соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром, который является главным государственным специализированным институтом поддержки национального экспорта. Документ касается развития региональной инфраструктуры данной организации для обеспечения доступа экспортеров ко всем видам финансовой и нефинансовой поддержки.Соучредителями регионального центра поддержки экспорта от имени Саратовской области выступят комитет инвестиционной политики и имущественных отношений как уполномоченный орган, осуществляющий функции по развитию внешнеэкономической деятельности региона, и Торгово-промышленная палата, которая много лет ведет работу по продвижению регионального экспорта и располагает значительной ресурсной базой для этого. Позже в состав учредителей войдет Российский экспортный центр.Региональный центр поддержки экспорта будет выступать в качестве «единого окна», куда может обратиться хозяйствующий субъект и получить квалифицированную информационно-консультационную и финансовую помощь по вопросам государственной поддержки экспорта.Также центром будет обеспечена соответствующая методологическая, информационно-аналитическая поддержка, предоставление доступа к образовательным и другим программам, внебюджетному финансированию мероприятий по поддержке экспорта региональных компаний.Фото http://www.chasopys.ua