11 ЯНВАРЯ 2017 23:07 СРЕДА
Новости
17:00 | 11 января
В Саратове стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
16:16 | 11 января
Полиция сообщает о двух фактах мошенничества в Петровске
15:31 | 11 января
В администрации Саратова произошли кадровые изменения
14:48 | 11 января
Театр оперы и балета примет участие в акции «Дни счастливого студента»
14:04 | 11 января
В Саратовской области создадут региональный центр поддержки экспорта
13:19 | 11 января
В результате взрыва в многоэтажке пострадали семь человек
12:35 | 11 января
Саратовцы встретят «Новый год по-голландски»
11:52 | 11 января
В многоэтажке в Саратове взорвался бытовой газ
11:43 | 11 января
В Саратове открывается семейный клуб "Безграничное детство"
11:00 | 11 января
Энергетики предупреждают о проведении работ на участке ул. Рабочая
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В многоэтажке в Саратове взорвался бытовой газ

Новости / Главная новость / ЧП
В многоэтажке в Саратове взорвался бытовой газ

Эвакуированы 16 жителей дома, из них четверо детей.

По информации пресс-службы городской администрации, взрыв произошел в многоквартирном доме на третьем этаже по адресу Московское шоссе, 11. На данный момент на месте ведется тушение пожара. Руководит работами начальник ГУ МЧС по Саратовской области, генерал-майор внутренней службы Игорь Качев.

На место происшествие выехали представители специальных служб города, а так же глава Саратова Валерий Сараев. Он лично контролирует ход аварийно-спасательных работ.

Об инциденте проинформирован губернатор Валерий Радаев. Он поручил зампреду Александру Буренин оперативно принять все необходимые меры реагирования.

Фото http://www.skfo.ru