В многоэтажке в Саратове взорвался бытовой газ
Эвакуированы 16 жителей дома, из них четверо детей.
По информации пресс-службы городской администрации, взрыв произошел в многоквартирном доме на третьем этаже по адресу Московское шоссе, 11. На данный момент на месте ведется тушение пожара. Руководит работами начальник ГУ МЧС по Саратовской области, генерал-майор внутренней службы Игорь Качев.
На место происшествие выехали представители специальных служб города, а так же глава Саратова Валерий Сараев. Он лично контролирует ход аварийно-спасательных работ.
Об инциденте проинформирован губернатор Валерий Радаев. Он поручил зампреду Александру Буренин оперативно принять все необходимые меры реагирования.
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