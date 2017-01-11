В Саратове стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
Сегодня одиннадцать старшеклассников области продемонстрируют свои знания по французскому языку.
По информации министерства образования области, региональный этап олимпиады проводится по разработанным центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для 9 - 11 классов.
Попробовать свои силы могут участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов, а также школьники, которые стали победителями и призерами регионального этапа в прошлом учебном году.
Победители и призеры регионального этапа олимпиады предыдущего года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов.
Победители регионального этапа будут соревноваться со своими сверстниками из разных регионов нашей страны на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Фото http://internat34.edu.27.ru