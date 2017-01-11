11 ЯНВАРЯ 2017 23:06 СРЕДА
Новости
17:00 | 11 января
В Саратове стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников
16:16 | 11 января
Полиция сообщает о двух фактах мошенничества в Петровске
15:31 | 11 января
В администрации Саратова произошли кадровые изменения
14:48 | 11 января
Театр оперы и балета примет участие в акции «Дни счастливого студента»
14:04 | 11 января
В Саратовской области создадут региональный центр поддержки экспорта
13:19 | 11 января
В результате взрыва в многоэтажке пострадали семь человек
12:35 | 11 января
Саратовцы встретят «Новый год по-голландски»
11:52 | 11 января
В многоэтажке в Саратове взорвался бытовой газ
11:43 | 11 января
В Саратове открывается семейный клуб "Безграничное детство"
11:00 | 11 января
Энергетики предупреждают о проведении работ на участке ул. Рабочая
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Энергетики предупреждают о проведении работ на участке ул. Рабочая

Новости / Новости ЖКХ
Энергетики предупреждают о проведении работ на участке ул. Рабочая


Возможно кратковременное снижение параметров теплоснабжения для 11 объектов.

Сегодня с 14.00 для проведения работ на тепломагистрали от Саратовской ТЭЦ-5 временно будет закрыт для движения автотранспорта участок ул. Рабочая (между ул. Железнодорожная и Университетская). Объезд будет осуществляться по соседним улицам.

По информации саратовского филиала "Т Плюс", во время дежурного обхода было выявлено разрушение строительных конструкций железобетонного канала, что привело к повреждению трубопровода диаметром 520 мм. Энергетики не исключают кратковременного снижения параметров теплоснабжения для 11 объектов, запитанных от указанного участка теплотрассы.

Сообщается, что ремонтные работы будут выполнены в течение суток. Энергетики убедительно просят автомобилистов и жителей города не приближаться к месту проведения работ и соблюдать меры предосторожности.

Фото http://m.kubantv.ru