Энергетики предупреждают о проведении работ на участке ул. Рабочая
Возможно кратковременное снижение параметров теплоснабжения для 11 объектов.
Сегодня с 14.00 для проведения работ на тепломагистрали от Саратовской ТЭЦ-5 временно будет закрыт для движения автотранспорта участок ул. Рабочая (между ул. Железнодорожная и Университетская). Объезд будет осуществляться по соседним улицам.
По информации саратовского филиала "Т Плюс", во время дежурного обхода было выявлено разрушение строительных конструкций железобетонного канала, что привело к повреждению трубопровода диаметром 520 мм. Энергетики не исключают кратковременного снижения параметров теплоснабжения для 11 объектов, запитанных от указанного участка теплотрассы.
Сообщается, что ремонтные работы будут выполнены в течение суток. Энергетики убедительно просят автомобилистов и жителей города не приближаться к месту проведения работ и соблюдать меры предосторожности.
Фото http://m.kubantv.ru