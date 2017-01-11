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Саратовцы встретят «Новый год по-голландски»

Новости / Культура
Саратовцы встретят «Новый год по-голландски»

13 января в большом зале Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова состоится благотворительный концерт в рамках проекта «Орган – в подарок детям».

По информации министерства культуры области, среди участников концерта – художественный руководитель старейшего европейского международного органного фестиваля в городе Хаарлеме (Нидерланды), профессор Амстердамской консерватории Петер Оверкерк (орган), джазовое трио Сергея Ноздрина, студенты Саратовской консерватории, театрального института, областного колледжа искусств, саратовский иллюзионист Владимир Свечников.

На мероприятие приглашены 400 воспитанников детских домов, интернатов и коррекционных школ Саратовской области.

Фото http://ttphotos.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com