Театр оперы и балета примет участие в акции «Дни счастливого студента»
25 и 27 января всем учащимся ВУЗов и ССУЗов Саратова будет предоставлена 50-процентная скидка от стоимости билета на спектакли, участвующие в проекте.
По информации министерства культуры области, 25 января студенты смогут за полцены посмотреть оперу «Тоска» Дж. Пуччини. Данная постановка номинировалась на «Золотую маску» как «Лучший спектакль в опере», «Лучшая работа дирижера», «Лучшая женская роль», и была показана в Москве на Новой сцене Большого театра.
Спустя два дня студентов приглашают на балет в двух действиях «Девушка и смерть» композитора Виктора Ковалева по мотивам поэмы М. Горького. Это фантастическая романтическая история с технически сложными партиями артистов, обилием силовых элементов, массовых сцен, движущимися декорациями, стильными костюмами и динамичным развитием сюжета. Балет не идет ни в одном театре России и мира, увидеть его можно только в Саратове.