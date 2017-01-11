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Театр оперы и балета примет участие в акции «Дни счастливого студента»

Новости / Культура
Театр оперы и балета примет участие в акции «Дни счастливого студента»

25 и 27 января всем учащимся ВУЗов и ССУЗов Саратова будет предоставлена 50-процентная скидка от стоимости билета на спектакли, участвующие в проекте.

По информации министерства культуры области, 25 января студенты смогут за полцены посмотреть оперу «Тоска» Дж. Пуччини. Данная постановка номинировалась на «Золотую маску» как «Лучший спектакль в опере», «Лучшая работа дирижера», «Лучшая женская роль», и была показана в Москве на Новой сцене Большого театра.

Спустя два дня студентов приглашают на балет в двух действиях «Девушка и смерть» композитора Виктора Ковалева по мотивам поэмы М. Горького. Это фантастическая романтическая история с технически сложными партиями артистов, обилием силовых элементов, массовых сцен, движущимися декорациями, стильными костюмами и динамичным развитием сюжета. Балет не идет ни в одном театре России и мира, увидеть его можно только в Саратове.