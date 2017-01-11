В Саратове открывается семейный клуб "Безграничное детство"
Он будет работать на базе центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей (ул. Вольская, 69).
По информации министерства образования области, клуб будет оказывать помощь родителям детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Они смогут получить ответы специалистов: психологов, дефектологов, логопедов, тифлопедагогов, сурдопедагогов на вопросы, касающиеся особенностей развития и обучения в образовательных организациях детей данной категории, приобретения навыков взаимодействия и общения родителей со своим ребенком.
По всем интересующим вопросам, связанным с работой семейного клуба, можно обращаться по телефону: 8-(845-2)26-27-80.
Фото http://kubantv.ru