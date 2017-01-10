Бывший сотрудник администрации Саратова приговорен к 300 часам обязательных работ
Евгений Шагин признан виновным в оскорблении сотрудников полиции.
По информации СУ СКР региона, 24 мая прошлого года обвиняемый был остановлен в центре Саратова двумя полицейскими за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Стражи порядка предложили ему пройти для дальнейшего разбирательства в отдел полиции, в ответ на это задержанный стал публично оскорблять их словами грубой нецензурной брани. Помимо этого, Шагин неоднократно представлялся сотрудником городской администрации города Саратова, угрожая полицейским проблемами на службе и увольнением.
- В рамках осуществления предварительного расследования следователями внесено представление главе администрации МО «Город Саратов» о рассмотрении вопроса о соответствии Шагиным занимаемой им должности. В настоящее время представление рассмотрено, от занимаемой должности Шагин освобожден, - пояснили в следственном управлении.
Приговором суда дебоширу назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.
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