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Бывший сотрудник администрации Саратова приговорен к 300 часам обязательных работ

Новости
Бывший сотрудник администрации Саратова приговорен к 300 часам обязательных работ


Евгений Шагин признан виновным в оскорблении сотрудников полиции.

По информации СУ СКР региона, 24 мая прошлого года обвиняемый был остановлен в центре Саратова двумя полицейскими за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Стражи порядка предложили ему пройти для дальнейшего разбирательства в отдел полиции, в ответ на это задержанный стал публично оскорблять их словами грубой нецензурной брани. Помимо этого, Шагин неоднократно представлялся сотрудником городской администрации города Саратова, угрожая полицейским проблемами на службе и увольнением.

- В рамках осуществления предварительного расследования следователями внесено представление главе администрации МО «Город Саратов» о рассмотрении вопроса о соответствии Шагиным занимаемой им должности. В настоящее время представление рассмотрено, от занимаемой должности Шагин освобожден, - пояснили в следственном управлении.

Приговором суда дебоширу назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Фото http://kubantv.ru