Саратовцев приглашают принять участие в акции "Серая шейка-2017"
14-15 января будет проведен общероссийский учет зимующих водоплавающих птиц.
По информации регионального отделения Союза охраны птиц России, большинство водоплавающих птиц осенью покидает наши края из-за замерзания водоемов, поскольку это лишает их мест кормежки. Однако строительство плотин на европейских и сибирских реках привело к тому, что ниже водосбросов образовались многокилометровые свободные ото льда участки рек, которые не замерзают в самые суровые зимы. Обширные пространства свободной ото льда воды образуются также в местах сброса теплых вод ГРЭС и в больших городах. В связи с этим водоплавающие птицы все чаще остаются зимовать в средней полосе Европейской России, Поволжье и южной Сибири.
Для того, чтобы выяснить, насколько важны для птиц подобные «холодные зимовки», какие виды зимуют здесь и в каком количестве, Союз охраны птиц России проводит ежегодный среднезимний учет водоплавающих птиц. Акция традиционно проходит в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Иваново, Саратове, Краснодаре, Саранске, Иркутске. В 2016 году в ней приняли участие орнитологи и любители из более чем 40 регионов страны: от Санкт-Петербурга на западе до Камчатки на востоке, от Кандалакши на севере до Краснодара на юге. Сведения поступили из 59 городов, нескольких поселков и станиц, ряда заповедников и национальных парков.
Союз охраны птиц России приглашает принять участие в учете всех любителей птиц. Широкое участие населения станет большим подспорьем ученым. Мониторинг массовых видов и их местообитаний имеет и практическое значение. Данные об изменении численности и размещении птиц могут служить индикаторами социально-экономической обстановки, состояния водоемов и так далее.
Тем, кто проживает вблизи незамерзающих водоемов, рекомендуют выйти на маршрут утром (в сильный мороз, когда над водой висит непроницаемый морозный туман, лучше начинать маршрут не утром, а в середине дня, когда немного теплее). Участникам акции необходимо обойти водоем целиком. При проведении учета полезно иметь полевой бинокль и фотоаппарат.
Итоговые материалы должны содержать следующие данные: дата, время и место наблюдений, название водоема или группы водоемов, начальный и конечный пункт маршрута, погода в день учета, площадь водоема или длина и ширина участка реки, ледовая обстановка, число и размещение птиц различных видов, самцов и самок, поведение птиц, их отношение к человеку и так далее. Также необходимо указать ФИО наблюдателя, его электронный адрес или телефон. Итоги учета необходимо прислать городским координаторам или на электронную почту Союза охраны птиц России mail@rbcu.ru.
В рамках акции пройдет фотоконкурс «Утиное селфи». Актуальные фотографии будут приниматься на страницах акции в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.
Фото http://www.rbcu.ru