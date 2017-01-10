В Саратовской области прозвучит сигнал «Внимание всем!»
17 января в регионе пройдет техническая проверка системы оповещения.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в этот день с 15.30 до 16.00 с целью проверки работоспособности системы кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам радио и телевещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной технической проверки.
МЧС призывает население соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры на каналы местных телестудий и выслушать передаваемое сообщение.
Фото http://fpold.fedpress.ru