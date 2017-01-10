Валерий Радаев призвал увольнять директоров школ за поборы
В 2016 году прокуратурой области выявлены факты организации регулярных сборов денежных средств с родителей учащихся в фонды школы, класса, на ремонт, на охрану, на оплату труда технического персонала.
Как сообщили в правоохранительном ведомстве, факты поборов установлены по итогам рассмотрения обращений граждан о нарушениях прав учащихся школ и воспитанников детских садов на получение бесплатного образования. Отмечается, что такие случаи имели место в Саратове, Балакове, Духовницком, Балтайском и других районах. В отношении руководителей образовательных организаций возбуждено 16 административных производств.
Губернатор Валерий Радаев поручил заместителю председателя правительства Ивану Кузьмину и министру образования Марине Епифановой в кратчайшие сроки провести разбирательства по всем фактам, указанным прокуратурой.
- Каждый случай должен быть досконально рассмотрен, проверены уставные документы образовательных учреждений, проведены встречи с родителями школьников, - заявил глава региона. - Выводы должны быть сделаны самые жесткие. Если факты о принудительных сборах подтверждаются, то руководителя учреждения следует не штрафовать, а увольнять.
По поручению Валерия Радаева в ближайшее время соответствующие проверки специалистами регионального минобраза будут проведены во всех учреждениях образования, включая детские сады. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Фото http://www.artleo.com