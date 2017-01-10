Валерий Радаев призвал увольнять директоров школ за поборы

просмотров: 77

Как сообщили в правоохранительном ведомстве, факты поборов установлены по итогам рассмотрения обращений граждан о нарушениях прав учащихся школ и воспитанников детских садов на получение бесплатного образования. Отмечается, что такие случаи имели место в Саратове, Балакове, Духовницком, Балтайском и других районах. В отношении руководителей образовательных организаций возбуждено 16 административных производств.Губернатор Валерий Радаев поручил заместителю председателя правительства Ивану Кузьмину и министру образования Марине Епифановой в кратчайшие сроки провести разбирательства по всем фактам, указанным прокуратурой.- Каждый случай должен быть досконально рассмотрен, проверены уставные документы образовательных учреждений, проведены встречи с родителями школьников, - заявил глава региона. - Выводы должны быть сделаны самые жесткие. Если факты о принудительных сборах подтверждаются, то руководителя учреждения следует не штрафовать, а увольнять.По поручению Валерия Радаева в ближайшее время соответствующие проверки специалистами регионального минобраза будут проведены во всех учреждениях образования, включая детские сады. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.Фото http://www.artleo.com