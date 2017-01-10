Житель Хвалынского района отсидит 9,5 лет за гибель супруги
52-летний Анатолий Полетаев признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Преступление было совершено 28 августа 2016 года. По информации СУ СКР по Саратовской области, в дневное время Полетаев пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и потребовал у своей 41-летней супруги деньги на покупку спиртного. Получив отказ, он нанес женщине не менее двух ударов ладонью по лицу, а также не менее трех ударов кулаком в область живота.
На следующий день состояние здоровья потерпевшей ухудшилось, ее госпитализировали в медицинское учреждение. 3 сентября она скончалась от полученных повреждений.
Приговором суда Полетаеву назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.
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