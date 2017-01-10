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Житель Хвалынского района отсидит 9,5 лет за гибель супруги

Новости / ЧП
Житель Хвалынского района отсидит 9,5 лет за гибель супруги

52-летний Анатолий Полетаев признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление было совершено 28 августа 2016 года. По информации СУ СКР по Саратовской области, в дневное время Полетаев пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и потребовал у своей 41-летней супруги деньги на покупку спиртного. Получив отказ, он нанес женщине не менее двух ударов ладонью по лицу, а также не менее трех ударов кулаком в область живота.

На следующий день состояние здоровья потерпевшей ухудшилось, ее госпитализировали в медицинское учреждение. 3 сентября она скончалась от полученных повреждений.

Приговором суда Полетаеву назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Фото http://www.udmtv.ru