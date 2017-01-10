Житель Хвалынского района отсидит 9,5 лет за гибель супруги

просмотров: 58

Преступление было совершено 28 августа 2016 года. По информации СУ СКР по Саратовской области, в дневное время Полетаев пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и потребовал у своей 41-летней супруги деньги на покупку спиртного. Получив отказ, он нанес женщине не менее двух ударов ладонью по лицу, а также не менее трех ударов кулаком в область живота.На следующий день состояние здоровья потерпевшей ухудшилось, ее госпитализировали в медицинское учреждение. 3 сентября она скончалась от полученных повреждений.Приговором суда Полетаеву назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.Фото http://www.udmtv.ru