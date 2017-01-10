Саратовских победительниц конкурса «Синяя птица» ждут первые гастроли

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По информации организаторов регионального этапа конкурса, уже сегодня Софья впервые выйдет на европейскую сцену. По приглашению члена жюри конкурса «Синяя птица», знаменитого пианиста, народного артиста РФ Дениса Мацуева она выступит вместе с ним на концерте в Париже, который состоится в посольстве России во Франции. Также девочка исполнит свой виртуозный «Полет шмеля» в дуэте с 12-летним баянистом из Приморского края Ростиславом Мудрицким, творческий тандем с которым также сложился в рамках проекта «Синяя птица».13 января Екатерина Филимонова выступит в Москве на сцене концертного зала имени П.И.Чайковского. Приглашение выйти на одну из крупнейших концертных площадок страны она получила от одного из членов жюри конкурса «Синяя птица», художественного руководителя Государственного академического камерного «Вивальди-оркестра», народной артистки России Светланы Безродной. Ежегодно знаменитая скрипачка и дирижер проводит на главной концертной площадке столицы «Старый Новый год вместе с «Вивальди-оркестром», и уже второй год подряд участие в нем принимают и юные музыканты, заявившие о своем таланте на телепроекте «Синяя птица».Участие в музыкальном вечере также примут заслуженный артист России, лидер группы «Ва-БанкЪ», Александр Ф.Скляр, пианист и композитор Денис Мажуков, солисты Светлана и Сергей Полянские и другие известные исполнители.