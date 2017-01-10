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Юные математики из Саратова одержали победу на "Кубке Урала"

Новости
Юные математики из Саратова одержали победу на "Кубке Урала"


Группа семиклассников трех саратовских общеобразовательных учреждений приняла участие в XVII турнире математических боев.

Интеллектуальные соревнования проходили в дни зимних школьных каникул - с 4 по 8 января - в Челябинске. В них принимали участие 42 команды из 11 регионов России.
Наш город представляли учащиеся лицея математики и информатики, гимназии №1 и лицея №15.

По информации городского комитета по образованию, в первый день турнира наши семиклассники участвовали в командной олимпиаде, по результатам которой вошли в «Гранатовую лигу». В течение следующих трех дней ребята, участвуя в математических боях, боролись за первенство в своей лиге и завоевали победу.

В числе победителей - представитель лицея №15 Кирилл Кирносов, учащиеся гимназии №1 Кирилл Лобанов и Владимир Никитин Владимир, а также Елизавета Бесараб, Маргарита Соколова, Михаил Поплавский, представляющие лицей математики и информатики.