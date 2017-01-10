Начался прием заявок на III Международный фестиваль молодежных театров «32 мая»

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В этом году благодаря выигранному гранту молодежного образовательного форума «Таврида» фестиваль обещает стать еще более многогранным и ярким событием в культурной жизни Саратова.- Нам уже удалось сделать немало – вывести фестиваль на международный уровень, пригласить в Саратов театральные коллективы из России, Беларуси, Украины, стать победителями форума «Таврида», – отмечают организаторы. – Сейчас перед нами стоит нелегкая задача привезти в Саратов новые интересные и достойные постановки. Мы убеждены, что любительский театр находится в постоянном творческом развитии, ищет и обретает свой собственный стиль. Это всегда эксперимент. В профессиональном театре, как правило, упор делается на зарабатывании денег, на создании репертуарного плана. А здесь только свобода творчества – таким и должен быть Театр.Для того чтобы принять участие в фестивале, необходимо направить на электронную почту fest.32may@yandex.ru до15 апреля 2017 года анкету-заявку и ссылку на видеозапись спектакля. Положение о фестивале и форма заявки размещены на официальном сайте «Теремка».Спектакли, прошедшие заочный отборочный тур, войдут в основную программу фестиваля и будут представлены на сцене театра кукол с 31 мая по 3 июня. Режиссерскую работу и актерское мастерство участников оценит жюри, в состав которого войдут не только известные деятели культуры и искусства, но и обычные зрители фестиваля, которых организаторы выберут из зала случайным образом. К победителю перейдет главный приз и символ проекта – треуголка барона Мюнхгаузена.