В Детском парке прошел фестиваль "Горячий лед"
Организатором мероприятия выступил Городской молодежный центр.
По информации организаторов, для более пятидесяти саратовцев были проведены мастер-класс по катанию на коньках, конкурсы и эстафеты. Детям больше всего запомнились «веселые старты»: бобслей на тазах, другокерлинг и «как бы хоккей».
Несмотря на соревновательную составляющую фестиваля, сладкие призы получили все участники. Победителям конкурса на самый эффектный трюк на льду были вручены ценные призы от партнеров фестиваля.