Пенсионер забил знакомого молотком из-за аванса за ремонт
В отношении 72-летнего жителя Новоузенска возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По информации СУ СКР по Саратовской области, вечером 4 января к обвиняемому пришел 39-летний знакомый для того, чтобы за денежное вознаграждение помочь ему с ремонтом. Договорившись о проведении работ, хозяин жилища передал ему тысячу рублей в качестве аванса. После этого мужчины стали распивать спиртное. Во время застолья гость потребовал дать ему больше денег. Произошел конфликт, в ходе которого пенсионер нанес не менее пяти ударов молотком и монтировкой по голове и рукам потерпевшему.
С полученными повреждениями 39-летний потерпевший покинул территорию частного домовладения. Предположительно, через небольшой промежуток времени он потеряв сознание на улице. На следующее утро он был обнаружен местными жителями без признаков жизни.
В управлении сообщили, что в настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение, он дал признательные показания. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Фото http://briansk.ru