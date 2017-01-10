Пенсионер забил знакомого молотком из-за аванса за ремонт

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По информации СУ СКР по Саратовской области, вечером 4 января к обвиняемому пришел 39-летний знакомый для того, чтобы за денежное вознаграждение помочь ему с ремонтом. Договорившись о проведении работ, хозяин жилища передал ему тысячу рублей в качестве аванса. После этого мужчины стали распивать спиртное. Во время застолья гость потребовал дать ему больше денег. Произошел конфликт, в ходе которого пенсионер нанес не менее пяти ударов молотком и монтировкой по голове и рукам потерпевшему.С полученными повреждениями 39-летний потерпевший покинул территорию частного домовладения. Предположительно, через небольшой промежуток времени он потеряв сознание на улице. На следующее утро он был обнаружен местными жителями без признаков жизни.В управлении сообщили, что в настоящее время злоумышленник задержан, ему предъявлено обвинение, он дал признательные показания. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото http://briansk.ru